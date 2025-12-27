«Уродливая победа». Рой Кин — о том, как «МЮ» обыграл «Ньюкасл» в АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил победу манкунианцев над «Ньюкаслом» (1:0) в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

«Важный вечер для «Манчестер Юнайтед». Им не хватает игроков, но удалось не пропустить, молодёжь получила шанс. Конечно, наблюдать за этим было не очень приятно. Однако я уже много раз говорил, что лучше получить очки, чем аплодисменты. Уродливая победа, но очень важная для них», – приводит слова Кина ВВС.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

В следующем туре манкунианцы на своём поле примут «Вулверхэмптон» 30 декабря