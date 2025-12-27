Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уродливая победа». Рой Кин — о том, как «МЮ» обыграл «Ньюкасл» в АПЛ

«Уродливая победа». Рой Кин — о том, как «МЮ» обыграл «Ньюкасл» в АПЛ
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил победу манкунианцев над «Ньюкаслом» (1:0) в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Доргу – 24'    

«Важный вечер для «Манчестер Юнайтед». Им не хватает игроков, но удалось не пропустить, молодёжь получила шанс. Конечно, наблюдать за этим было не очень приятно. Однако я уже много раз говорил, что лучше получить очки, чем аплодисменты. Уродливая победа, но очень важная для них», – приводит слова Кина ВВС.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

В следующем туре манкунианцы на своём поле примут «Вулверхэмптон» 30 декабря

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом победил «Ньюкасл» в 18-м туре АПЛ
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android