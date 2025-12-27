Пресс-служба Кубка России назвала шуточную причину, по которой Мбаппе посетил матч Марокко

Аккаунт Кубка России по футболу в телеграм-канале шуточно объяснил, почему звёздный французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе посетил матч между сборными Марокко и Мали на Кубке Африки. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«Прилетел посмотреть на дебют Натана Гассамы из «Балтики», — написала пресс-служба Кубка России в своём телеграм-канале.

Отметим, защитник «Балтики» Натан Гассама вышел в стартовом составе сборной Мали в матче с национальной командой Марокко, проведя все 90 минут. Это был его дебют за сборную в официальной встрече.

Напомним, французский футболист наблюдал за игрой в футболке марокканской национальной команды со вторым номером, который принадлежит защитнику Ашрафу Хакими. Игрок «ПСЖ» начал встречу на скамейке запасных. Мбаппе и Хакими вместе выступали в составе парижского клуба с 2021 по 2024 год.

