The Athletic сообщил, какие игроки должны покинуть «Реал» в 2026 году

Состав обороны мадридского «Реала» может претерпеть заметные изменения перед новым сезоном-2026/2027. Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, ближайшие месяцы для австрийского защитника Давида Алабы станут последними в в мадридском клубе. Отмечается, что также в руководстве рассматривают уход немца Антонио Рюдигера и испанца Даниэля Карвахаля. Утверждается, что решение о продлении их контрактов во многом будет зависеть от того, как они проявят себя в 2026 году и какие выводы после этого сделает руководство. Также сообщается, что клуб намерен рассмотреть вариант расставания с французом Ферланом Менди, несмотря на то, что при этом с ним был оформлен контракт до 2028 года.

Что касается линии нападения, то мадридцы с лета готовы расстаться с бразильцем Родриго за солидную сумму, но возможное улучшение его формы может изменить планы.

Материалы по теме «Величайший игрок «Реала». Васкес вспомнил об уходе Роналду из клуба в 2018 году

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: