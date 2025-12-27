Give me Sport: Холанд — лучший игрок АПЛ сейчас. В топ-10 ни одного игрока «Ливерпуля»
Футбольный интернет-портал Give me Sport составил рейтинг 10 лучших футболистов английской Премьер-лиги на текущий момент. Первое место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На второй строчке расположился полузащитник «Арсенала» Деклан Райс. Замкнул тройку лидеров хавбек «Сандерленда» Гранит Джака.
Топ-10 лучших футболистов АПЛ на текущий момент по версии Give me Sport:
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
- Деклан Райс («Арсенал»);
- Гранит Джака («Сандерленд»);
- Антуан Семеньо («Борнмут»);
- Морган Роджерс («Астон Вилла»);
- Филип Фоден («Манчестер Сити»);
- Мойсес Кайседо («Челси»);
- Габриэл Магальяйнс («Арсенал»);
- Жереми Доку («Манчестер Сити»);
- Рис Джеймс («Челси»).
