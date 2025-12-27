Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Give me Sport: Холанд — лучший игрок АПЛ сейчас. В топ-10 ни одного игрока «Ливерпуля»

Give me Sport: Холанд — лучший игрок АПЛ сейчас. В топ-10 ни одного игрока «Ливерпуля»
Комментарии

Футбольный интернет-портал Give me Sport составил рейтинг 10 лучших футболистов английской Премьер-лиги на текущий момент. Первое место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На второй строчке расположился полузащитник «Арсенала» Деклан Райс. Замкнул тройку лидеров хавбек «Сандерленда» Гранит Джака.

Топ-10 лучших футболистов АПЛ на текущий момент по версии Give me Sport:

  1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
  2. Деклан Райс («Арсенал»);
  3. Гранит Джака («Сандерленд»);
  4. Антуан Семеньо («Борнмут»);
  5. Морган Роджерс («Астон Вилла»);
  6. Филип Фоден («Манчестер Сити»);
  7. Мойсес Кайседо («Челси»);
  8. Габриэл Магальяйнс («Арсенал»);
  9. Жереми Доку («Манчестер Сити»);
  10. Рис Джеймс («Челси»).
Материалы по теме
Goal: Холанд — лучший игрок АПЛ прямо сейчас, Райс — второй, Фернандеш — третий
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android