«Манчестер Юнайтед» установил уникальный рекорд в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сыграл с «Ньюкаслом» (1:0) в 18-м туре в единственном матче английского чемпионата на День подарков, тем самым завершив серию из пяти подряд игр, когда команда была единственной в дивизионе в конкретный день — такого не было в истории АПЛ. Об этом сообщает Opta Sport.

По данным источника, ранее только лондонский «Арсенал» в 2005 году и «Лестер Сити» в 2021-м проводили по четыре таких встречи подряд.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

В следующем туре манкунианцы на своём поле примут «Вулверхэмптон» 30 декабря