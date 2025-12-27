Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» установил уникальный рекорд в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» установил уникальный рекорд в АПЛ
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» сыграл с «Ньюкаслом» (1:0) в 18-м туре в единственном матче английского чемпионата на День подарков, тем самым завершив серию из пяти подряд игр, когда команда была единственной в дивизионе в конкретный день — такого не было в истории АПЛ. Об этом сообщает Opta Sport.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Доргу – 24'    

По данным источника, ранее только лондонский «Арсенал» в 2005 году и «Лестер Сити» в 2021-м проводили по четыре таких встречи подряд.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

В следующем туре манкунианцы на своём поле примут «Вулверхэмптон» 30 декабря

Материалы по теме
«Уродливая победа». Рой Кин — о том, как «МЮ» обыграл «Ньюкасл» в АПЛ
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android