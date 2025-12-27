Скидки
IFFHS назвала лучшего тренера на клубном уровне и среди сборных в 2025 году

IFFHS назвала лучшего тренера на клубном уровне и среди сборных в 2025 году
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров года.

В клубной категории на первом месте оказался Луис Энрике из «ПСЖ» — 222 очка. Второе место занял Энцо Мареска («Челси», 60), третье — Ханс-Дитер Флик («Барселона», 57). В пятёрку также вошли Венсан Компани («Бавария», 42) и Микель Артета («Арсенал», 24).

В списке специалистов сборных лучшим во второй раз подряд признан Луис де ла Фуэнте (Испания) — 136 баллов. С ним в первой пятёрке оказались Роберто Мартинес (Португалия, 83), Лионель Скалони (Аргентина, 59), Столе Сольбаккен (Норвегия, 48) и Томас Тухель (Англия, 41).

