«Нам всем пришлось пострадать на стадионе». Тренер «МЮ» Аморим — о матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (1:0) в матче 18-го тура АПЛ.

«Нам всем пришлось пострадать на стадионе — для нас это была очень тяжёлая игра. Считаю, что первый тайм мы провели хорошо, а во втором в основном оборонялись, пытаясь что-то создать через Кунью. У нас были шансы в переходных фазах. Было много матчей, где мы играли хорошо, но не набирали очков. Сегодня всё вышло наоборот: мы вместе вытерпели и взяли три очка», — приводит слова Аморима NBC Sports.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.