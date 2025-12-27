Тренер «МЮ» Аморим объяснил, почему сработала новая игровая схема в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, почему сработала схема с четвёркой защитников в матче с «Ньюкаслом» (1:0) в 18-м тура АПЛ.

«В первом тайме мы показали, что это был единственный способ создать больше опасности — играть в четыре защитника и с большим количеством игроков внутри. Даже чтобы лучше контролировать мяч. Я помню матч здесь в прошлом году, когда мы проигрывали единоборства один в один на флангах. Мы попытались заранее представить игру и сделать так, чтобы футболистам было комфортнее», — приводит слова Аморима NBC Sports.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.