Тренер «МЮ» Аморим объяснил причину замены Маунта в перерыве матча с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал, почему пришлось поменять английского полузащитника клуба Мэйсона Маунта в перерыве матча с «Ньюкаслом» (1:0) в 18-м тура АПЛ.

«В перерыве он почувствовал дискомфорт. Хотел продолжить игру, но мы не можем терять ещё игроков. А Джек отлично справился со своей задачей», — приводит слова португальского специалиста NBC Sports.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

В следующем туре манкунианцы на своём поле примут «Вулверхэмптон». Матч состоится 30 декабря в 23:15 мск.