Слот назвал причину трансфера Экитике в «Ливерпуль» за € 95 млн, приведя в пример «ПСЖ»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот объяснил трансфер форварда Уго Экитике в стан мерсисайдцев в летнее трансферное окно. Действующие чемпионы Англии заплатили «Айнтрахту» € 95 млн летом 2025 года.

«Экитике — один из самых быстрых футболистов в нашей команде. Я заметил, что у многих топ-клубов есть по одному-двум игрокам с очень высокой скоростью, и хотел добавить такое качество в состав. В прошлом сезоне у «ПСЖ» были Дембеле, Баркола и Дуэ — все трое быстрые, и мы рассчитывали, что Экитике окажет аналогичное влияние», — приводит слова Слота Sky Sports.

В 24 встречах нынешнего клубного сезона Экитике забил 11 голов и отдал одну голевую передачу.

