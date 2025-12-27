Скидки
Бенин — Ботсвана. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Был недоволен». Тренер «Ньюкасла» назвал ответственного за поражение в матче с «МЮ»

«Был недоволен». Тренер «Ньюкасла» назвал ответственного за поражение в матче с «МЮ»
Комментарии

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал гостевое поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в матче 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Доргу – 24'    

«Должны были увезти из этого матча хотя бы очко, но виноваты в этом только мы сами. Первый тайм был разочаровывающим — у нас был шанс взять инициативу, и к перерыву я был недоволен. Во второй половине мы выглядели лучше: контролировали мяч и создали больше моментов, но не хватило первого гола — забей мы его, и победа была бы у нас. В первую очередь, я считаю себя ответственным за результат, а затем уже смотрю на игроков. Сегодняшнее выступление я не считаю провальным, но, раз мы не выиграли, критика будет справедлива — нам нужно было сделать больше, чтобы добиться результата», — приводит слова специалиста BBC.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Ньюкасл Юнайтед» располагается на 11-й строчке, у команды в активе 23 очка. «Манчестер Юнайтед» набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

