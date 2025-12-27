Скидки
Бенин — Ботсвана. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «Наполи» довольны игрой Расмуса Хойлунда

В «Наполи» полностью довольны игрой датского форварда Расмуса Хойлунда и не видят никаких рисков в его дальнейшем будущем в клубе. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, руководство клуба по-прежнему полностью доверяет игроку — как исходя из его уже продемонстрированного уровня, так и с учётом потенциала дальнейшего прогресса. В клубе подчёркивают, что отношение к Хойлунду остаётся неизменным: ни у руководства, ни у тренерского штаба нет сомнений в датчанине, и на него рассчитывают, как в ближайшем будущем, так и в долгосрочной перспективе.

Аренда Хойлунда рассчитана до конца нынешнего сезона. У «Наполи» есть обязательство выкупить 22-летнего форварда при выполнении определённых условий. За итальянский клуб датчанин провёл 19 встреч, где забил семь голов и сделал три результативные передачи.

