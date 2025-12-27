Гол Браима Диаса — в видеообзоре матча Марокко с Мали на Кубке Африки

Сборная Марокко не смогла обыграть национальную команду Мали в матче 2-го тура группового этапа Кубка Африки. Встреча состоялась на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате (Марокко) и завершилась вничью со счётом 1:1.

Оба гола в этом матче были забиты с пенальти. Счёт открыл атакующий полузащитник «Реала» Браим Диас в концовке первого тайма. В середине второй 45-минутки счёт сравнял форвард малийцев Лассин Синайоко. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После двух матчей в квартете А сборная Марокко набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу. Национальная команда Мали располагается на второй строчке, у команды в активе два очка.

Победители футбольных турниров-2025: