15:30 Мск
Главная Футбол Новости

Марокко — Мали, видеообзор матча 27 декабря 2025, счёт 1:1, групповой этап Кубка Африки, Браим Диас

Гол Браима Диаса — в видеообзоре матча Марокко с Мали на Кубке Африки
Комментарии

Сборная Марокко не смогла обыграть национальную команду Мали в матче 2-го тура группового этапа Кубка Африки. Встреча состоялась на стадионе «Принц Мула Абдулла» в Рабате (Марокко) и завершилась вничью со счётом 1:1.

Кубок африканских наций . Группа A. 2-й тур
26 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Марокко
Окончен
1 : 1
Мали
1:0 Диас – 45+5'     1:1 Синайоко – 64'    

Оба гола в этом матче были забиты с пенальти. Счёт открыл атакующий полузащитник «Реала» Браим Диас в концовке первого тайма. В середине второй 45-минутки счёт сравнял форвард малийцев Лассин Синайоко. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После двух матчей в квартете А сборная Марокко набрала четыре очка и возглавляет турнирную таблицу. Национальная команда Мали располагается на второй строчке, у команды в активе два очка.

Фото
Пресс-служба Кубка России назвала шуточную причину, по которой Мбаппе посетил матч Марокко
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
