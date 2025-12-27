Нкунку отклонил все предложения из Саудовской Аравии — источник

Полузащитник «Милана» и сборной Франции Кристофер Нкунку получил несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии, однако не намерен их рассматривать. Об этом сообщает журналист Антонио Витьело.

По информации источника, французский нападающий не заинтересован в переезде на Ближний Восток и хочет продолжить карьеру в «Милане».

В текущем сезоне француз провёл за «Милан» 14 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт один гол и две результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Нкунку с итальянским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.