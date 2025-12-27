Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенин — Ботсвана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нкунку отклонил все предложения из Саудовской Аравии — источник

Нкунку отклонил все предложения из Саудовской Аравии — источник
Комментарии

Полузащитник «Милана» и сборной Франции Кристофер Нкунку получил несколько предложений от клубов из Саудовской Аравии, однако не намерен их рассматривать. Об этом сообщает журналист Антонио Витьело.

По информации источника, французский нападающий не заинтересован в переезде на Ближний Восток и хочет продолжить карьеру в «Милане».

В текущем сезоне француз провёл за «Милан» 14 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт один гол и две результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Нкунку с итальянским клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

Материалы по теме
Топ-события субботы: «Челси» — «Вилла», Чехия против Канады на МЧМ, бокс и волейбол Топ-события субботы: «Челси» — «Вилла», Чехия против Канады на МЧМ, бокс и волейбол
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android