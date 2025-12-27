Победный гол Салаха — в видеообзоре матча Египта с ЮАР на Кубке Африки

Сборная Египта переиграла национальную команду ЮАР в матче 2-го тура группового этапа Кубка Африки. Встреча состоялась на стадионе «Адрар» в марокканском Агадире и завершилась со счётом 1:0.

Единственный и победный мяч с 11-метровой отметки забил звёздный форвард египетской национальной команды и «Ливерпуля» Мохамед Салах. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После двух матчей в квартете В Египет набрал шесть очков и занимает первое место. Сборная ЮАР заработала три очка и располагается на второй строчке.

