Бенин — Ботсвана. Прямая трансляция
15:30 Мск
Египет — ЮАР, видеообзор матча 27 декабря 2025, счёт 1:0, групповой этап Кубка Африки, Мохамед Салах

Победный гол Салаха — в видеообзоре матча Египта с ЮАР на Кубке Африки
Комментарии

Сборная Египта переиграла национальную команду ЮАР в матче 2-го тура группового этапа Кубка Африки. Встреча состоялась на стадионе «Адрар» в марокканском Агадире и завершилась со счётом 1:0.

Кубок африканских наций . Группа B. 2-й тур
26 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
ЮАР
1:0 Салах – 45'    
Удаления: Хани – 45+2' / нет

Единственный и победный мяч с 11-метровой отметки забил звёздный форвард египетской национальной команды и «Ливерпуля» Мохамед Салах. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После двух матчей в квартете В Египет набрал шесть очков и занимает первое место. Сборная ЮАР заработала три очка и располагается на второй строчке.

Гол Браима Диаса — в видеообзоре матча Марокко с Мали на Кубке Африки
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Победители футбольных турниров-2025:

