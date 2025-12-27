«Ботафого» начал переговоры о переходе Рубенса из «Динамо» — Globo

Бразильский «Ботафого» заинтересован в аренде или полноценном переходе левого защитника московского «Динамо» Рубенса, сообщает издание Globo.

По информации источника, переговоры находятся на очень ранней стадии, но игрок дал положительный отклик и готов ознакомиться с условиями, предлагаемыми клубом из Рио‑де‑Жанейро. Отмечается, что на данном этапе диалог ведут только футбольный отдел «Ботафого» и представители Рубенса, без участия «Динамо».

Ожидается, что после первоначального запроса к самому игроку «Ботафого» продолжит переговоры и уточнит у московского клуба его требования по возможной сделке. Ранее интерес к нему проявляли ещё «Крузейро» и «Коринтианс».

Рубенс перешёл в «Динамо» из бразильского «Атлетико Минейро» летом 2025 года. В текущем сезоне Рубенс провёл 19 матчей за «Динамо» во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Его действующий контракт с московским клубом рассчитан до июля 2030 года. Согласно данным Transfermarkt, трансферная стоимость защитника оценивается в € 8 млн.