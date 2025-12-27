Главе Ассоциации футбола Аргентины выдвинули обвинение в неуплате $ 13 млн — La Nacion

Прокуратура обвинила президента Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапию и казначея организации Пабло Товигино в неуплате социальных взносов более чем на 19 млрд песо (свыше $ 13 млн), сообщает La Nacion.

«Прокурор Клаудио Навас Риаль официально выдвинул обвинения против Клаудио Тапии и Пабло Товигино в рамках расследования предполагаемого незаконного удержания пенсионных взносов, предназначавшихся сотрудникам AFA и главным клубам страны», — говорится в материале.

Обвинительное заключение уже направлено судье. В Аргентине началось расследование, в котором также фигурируют заместитель главы финансового департамента Лусиано Накис и ряд вопросов о возможной собственности руководства AFA на усадьбу площадью 10 гектаров в Пиларе, где, по данным следствия, есть вертолётная площадка, конеферма и более 50 ретроавтомобилей.

В середине декабря сенатор и бывший министр безопасности Патрисия Буллрич обратилась в КОНМЕБОЛ с требованием проверить деятельность Тапии. Она потребовала, в частности, выяснить распределение доходов от рекламы, соотношение призовых выплат и расходов на командировочные Тапии, а также схему управления долгами клубов.

