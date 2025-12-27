Стало известно на какой срок выбыл капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини из-за травмы

Появилась информация по поводу травмы полузащитника «Ромы» Лоренцо Пеллегрини. Капитан римского клуба пропустит 25-30 дней из-за разрыва левой подколенной связки второй степени. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях со ссылкой на источники клуба.

Пеллегрини получил травму в матче 16-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:2). Полузащитник был заменён на 53-й минуте.

В текущем сезоне итальянский полузащитник провёл за «Рому» 17 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт три гола и одну результативную передачу.

Действующее трудовое соглашение Пеллегрини с римским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.