Главная Футбол Новости

Агент Николаса Джексона высказался о будущем своего клиента

Агент Николаса Джексона высказался о будущем своего клиента
Комментарии

Агент нападающего сборной Сенегала и «Челси» Николаса Джексона Али Барат ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Я думаю, что сезон ещё очень далёк от завершения. У Нико впереди Кубок африканских наций, долгий сезон в «Баварии», Лига чемпионов. Так что, я думаю, ещё очень рано отвечать на этот вопрос. Мы с Нико сядем в конце сезона, рассмотрим все варианты, а затем вместе примем решение», —приводит слова агента журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

Джексон перешёл из «Челси» в «Баварию» на правах аренды 2 сентября, срок соглашения футболиста с немецким клубом рассчитан на один сезон.

Подчёркивается, что в арендном соглашении Джексона указано, что мюнхенский клуб может выкупить его за € 65 млн, однако маловероятно, что «Бавария» сделает это.

В нынешнем сезоне сенегалец принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

