Гришин: это позитивная новость, если нас допустят уже в следующем году в еврокубки

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу новости о возможном возвращении российских футбольных команд на международные турниры.

«Для меня это позитивная новость, если нас допустят уже в следующем году в еврокубки. Вариться в собственном соку мы устали. Хочется сравнить себя с лучшими командами мира и понять наш уровень. Интереснее и футболистам будет играть», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков выразил надежду, что в следующем году ФИФА и УЕФА в связи с рекомендациями МОК примут решение, которое позволит российским клубам и сборным принять участие в международных соревнованиях.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с 2022 года.