«Это хорошая новость для «Спартака». Корнеев — о продлении контракта с Зобниным

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев высказался по поводу продления контракта с полузащитником «Спартака» Романом Зобниным.

«Это хорошая новость для «Спартака». Зобнин — один из игроков, который достаточно стабилен. Продлили на год — это нормальная практика. В последнее время он не был основным игроком. Ему есть, что доказывать. Он достаточно давно в «Спартаке». Логично оставлять таких людей в клубе. Когда он выходит, то делает свое дело качественно», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В пятницу «Спартак» объявил о продлении контракта с 31‑летним футболистом до 2027 года. Зобнин выступает за «красно‑белых» с июля 2016 года.

В текущем сезоне Зобнин провел за «Спартак» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.