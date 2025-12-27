«Милан» заинтересован подписать Влаховича свободным агентом — Скира

«Милан» входит в число клубов, заинтересованных в подписании контракта с нападающим «Ювентуса» Душаном Влаховичем в качестве свободного агента с июля. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, агент сербского форвада Дарко Ристич на прошлой неделе встретился со спортивным директором «Милана» Игли Таре, чтобы обсудить эту возможность и узнать о планах на будущее.

В текущем сезоне Влахович провёл за «Ювентус» 17 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт шесть голов и две результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение серба с туринским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.