«Это безумие, до чего мы дошли?» Алан Ширер раскритиковал Boxing Day в АПЛ

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер подверг критике АПЛ из-за того, что в нынешнем сезоне в Boxing Day был запланирован всего один матч.

«Мне трудно поверить, что в Boxing Day лишь одна игра. В праздничные дни я просто не представляю себя без футбола.

Я даже не помню, когда в последний раз у меня был выходной в Boxing Day. Даже после завершения карьеры я всегда был занят в этот день, добровольно работая на программе Match of the Day. Но в этом году, Бог знает почему, я не работаю 26 декабря. Работаю 27-го, но не в Boxing Day. Это какое-то безумие — всего один матч в этот день, выглядит это крайне странно.

До чего мы вообще дошли? В остальной Европе — в Германии, Испании — в этот период отдыхают, берут паузу. А у меня Boxing Day всю жизнь ассоциировался именно со спортом. Очень удивительно, что запланирована только одна встреча.

В этой стране Boxing Day — это прежде всего спорт. Обычно в это время проходит огромное количество матчей. Думаю, я был бы совершенно растерян без футбола. Даже страшно представить, каково было бы, если бы не было вообще ни одной игры.

Я обожал рождественский отрезок сезона, когда был игроком. В субботу я видел статистику: декабрь стал моим вторым лучшим месяцем по количеству забитых голов. Мне нравился этот период, потому что ты почти не тренируешься — ты играешь и восстанавливаешься. Эта суета и плотный календарь были мне по душе.

У каждого тренера свой подход. Кто-то полностью даёт выходной на Рождество, кто-то проводит тренировку утром или днём. Кенни Далглиш в «Блэкберне» отпускал нас отдыхать, а сэр Бобби Робсон, наоборот, заставлял тренироваться с утра. Я искренне любил этот период именно из-за обилия матчей», — приводит слова Ширера Daily Mail.

В текущем сезоне в Boxing Day в АПЛ был сыгран лишь один матч — «Манчестер Юнайтед» вчера обыграл «Ньюкасл» со счётом 1:0.