Тренер «МЮ» Рубен Аморим раскрыл планы клуба на январское трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился планами на трансферную политику клуба.

«Сейчас мы переживаем непростой отрезок, однако у клуба есть чёткий план, и мы намерены ему следовать. Если появится шанс подписать футболиста, которого мы рассматриваем как часть будущего команды, — мы это сделаем.

Если же такой возможности не будет, в нашем распоряжении есть Джек Флетчер и Ши Лэйси. Кроме того, через три недели в строй вернутся Амад Диалло, Нуссаир Мазрауи и Брайан Мбемо, а также Бруну Фернандеш и Кобби Майну», — отметил Аморим в интервью, слова которого приводит ВВС.

Напомним, «МЮ» идёт пятым в АПЛ с 29 очками.

