Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Рубен Аморим раскрыл планы клуба на январское трансферное окно

Тренер «МЮ» Рубен Аморим раскрыл планы клуба на январское трансферное окно
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился планами на трансферную политику клуба.

«Сейчас мы переживаем непростой отрезок, однако у клуба есть чёткий план, и мы намерены ему следовать. Если появится шанс подписать футболиста, которого мы рассматриваем как часть будущего команды, — мы это сделаем.

Если же такой возможности не будет, в нашем распоряжении есть Джек Флетчер и Ши Лэйси. Кроме того, через три недели в строй вернутся Амад Диалло, Нуссаир Мазрауи и Брайан Мбемо, а также Бруну Фернандеш и Кобби Майну», — отметил Аморим в интервью, слова которого приводит ВВС.

Напомним, «МЮ» идёт пятым в АПЛ с 29 очками.

Леклер и Хэмилтон сделали прогноз на матчи АПЛ

Материалы по теме
«Астон Вилла» вмешается в спор «Арсенала» и «Сити». «Манчестер Юнайтед» не помеха
«Астон Вилла» вмешается в спор «Арсенала» и «Сити». «Манчестер Юнайтед» не помеха
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android