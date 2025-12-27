Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнеев: не удивлюсь, если «Спартак» оставит Романова

Корнеев: не удивлюсь, если «Спартак» оставит Романова
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев высказался о возможном назначении главным тренером «Спартака» Вадима Романова.

«Это всегда диалог между футболистами и руководством. Здесь история, как с «Динамо». Там, может быть, и хотели другого тренера, но его не могут найти и взять именно сейчас. Не удивлюсь, если «Спартак» оставит Романова», — сказал Игорь Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Российский специалист Вадим Романов исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Деяна Станковича в ноябре.

Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков.

Материалы по теме
Топ-события субботы: «Челси» — «Вилла», Чехия против Канады на МЧМ, бокс и волейбол Топ-события субботы: «Челси» — «Вилла», Чехия против Канады на МЧМ, бокс и волейбол
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android