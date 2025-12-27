Корнеев: не удивлюсь, если «Спартак» оставит Романова

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев высказался о возможном назначении главным тренером «Спартака» Вадима Романова.

«Это всегда диалог между футболистами и руководством. Здесь история, как с «Динамо». Там, может быть, и хотели другого тренера, но его не могут найти и взять именно сейчас. Не удивлюсь, если «Спартак» оставит Романова», — сказал Игорь Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Российский специалист Вадим Романов исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Деяна Станковича в ноябре.

Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков.