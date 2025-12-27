Скидки
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
18:00 Мск
Футбол Новости

ESPN назвал новые трансферные цели «Реала»

Комментарии

Мадридский «Реал» изучает рынок центральных защитников в поисках усиления состава к следующему лету, сообщает ESPN.

По данным источника, руководство «сливочных» решило не рассматривать варианты с Ибраимой Конате из «Ливерпуля», Деотшанкюлем Юпамекано из «Баварии» и Марком Гехи из «Кристал Пэлас». Вместо этого клуб сосредоточил внимание на Нико Шлоттербеке, выступающем за дортмундскую «Боруссию», а также на защитнике «Ренна» Жереми Жаке.

Кроме того, «Реал» продолжает внимательно наблюдать за развитием игроков своей академии. В частности, в клубе следят за прогрессом Хоана Мартинеса из «Кастильи» и Хакобо Рамона, принадлежащего «Комо». В контракте последнего предусмотрена опция выкупа, которая может быть активирована следующим летом примерно за € 8 млн.

Представители «Реала» почтили память Диогу Жоты на «Энфилде»

