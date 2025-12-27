Появились новые подробности по делу Роману Абрамовича о продаже «Челси»

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович привлёк команду высококлассных юристов для защиты своих интересов в судебном разбирательстве, связанном с замороженными активами на сумму свыше £ 5,3 млрд, сообщает The Times.

Активы российского предпринимателя были заморожены властями Джерси в 2022 году после начала расследования, касающегося источников их происхождения.

Как уточняется, в юридическую команду Абрамовича, представляющую его интересы в суде, вошёл Эрик Хершманн — бывший старший юридический советник Дональда Трампа в период его первого президентского срока в США. Помимо него, в группу входят ещё как минимум пять юристов.

Отмечается, что исход судебного процесса может повлиять на дальнейшую судьбу средств, вырученных от продажи «Челси», которые Абрамович по условиям сделки обязан направить на помощь жертвам событий в Украине.

Представители бизнесмена утверждают, что £ 1,4 млрд из 2,35 млрд, полученных за продажу клуба, не могут быть переведены в благотворительный фонд до тех пор, пока власти Джерси не завершат расследование и судебные процедуры.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что Абрамович должен выполнить взятые на себя обязательства и перечислить деньги на гуманитарную поддержку Украины, в противном случае правительство может добиться этого через суд.

По данным источника, Абрамович намерен игнорировать требование Стармера о передаче всех средств в новый фонд помощи Украине до 17 марта.

Сообщается, что £ 2,35 млрд, вырученных от продажи «Челси», а также около £ 150 млн с процентов с 2022 года остаются замороженными на банковском счёте компании Fordstam Ltd, подконтрольной Абрамовичу.

Из этой суммы £ 1,429 млрд принадлежит компании Camberley International Investments Limited, зарегистрированной в Джерси и также находящейся под контролем бизнесмена.

Напомним, в 2022 году Абрамович получил разрешение от правительства Великобритании на продажу «Челси» при условии, что все средства будут направлены на поддержку жертв событий в Украине. Однако деньги до сих пор остаются заблокированными из-за сложной ситуации в переговорах с экс-владельцем клуба.

В марте издание The Athletic сообщало, что ключевым камнем преткновения остаётся вопрос распределения средств: Абрамович настаивает на том, чтобы помощь оказывалась всем жертвам, включая российских солдат, а также допускал использование части средств для других благотворительных целей за пределами Украины.

