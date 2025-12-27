Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кефрен Тюрам: я играю за один из лучших клубов в мире

Кефрен Тюрам: я играю за один из лучших клубов в мире
Комментарии

24-летний полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам-Юльен поделился эмоциями от выступлений за туринский клуб.

«Прекрасная история для игры за «Ювентус», за который выступал мой отец. Я играю за один из лучших клубов в мире: здесь мы всегда играем на победу. Папа болеет за «Ювентус», но он также рад за Маркуса в «Интере». «Ювентус» был для меня подходящей командой», — приводит слова Кефрена DAZN.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кефрена Тюрам-Юльена оценивается в € 40 млн. Его действующий контракт с «Ювентусом» рассчитан до середины 2029 года.

В текущем сезоне Тюрам провёл 18 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, записав на свой счёт один гол и две результативные передачи.

Материалы по теме
«Интер» нацелен на Кефрена Тюрам-Юльена, возможно воссоединение братьев в Милане
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android