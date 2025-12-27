Кефрен Тюрам: я играю за один из лучших клубов в мире

24-летний полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам-Юльен поделился эмоциями от выступлений за туринский клуб.

«Прекрасная история для игры за «Ювентус», за который выступал мой отец. Я играю за один из лучших клубов в мире: здесь мы всегда играем на победу. Папа болеет за «Ювентус», но он также рад за Маркуса в «Интере». «Ювентус» был для меня подходящей командой», — приводит слова Кефрена DAZN.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кефрена Тюрам-Юльена оценивается в € 40 млн. Его действующий контракт с «Ювентусом» рассчитан до середины 2029 года.

В текущем сезоне Тюрам провёл 18 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, записав на свой счёт один гол и две результативные передачи.