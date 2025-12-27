Андрей Шевченко оценил шансы Украины в матче отбора на ЧМ со Швецией

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко дал интервью шведскому изданию Dagens Nyheter, в котором оценил будущий матч сборной Украины против команды Швеции в плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026 года.

– Пожалуй, нам достался самый непростой вариант из всех возможных — Швеция. Я с большим уважением отношусь к шведскому футболу: у вас всегда были сильные команды и качественные исполнители.

Да, в этом отборе вы выступили неудачно, но против скандинавских сборных традиционно очень тяжело играть. У вас много качества, характера и чёткая идентичность. Во многом она схожа с нашей. Чтобы обыграть любую из наших команд, придётся работать на максимуме — нас ждёт настоящая битва.

– Сборную Швеции часто критикуют за отсутствие командной игры.

– Это обычная история. Когда результаты хорошие — все довольны, а когда что-то не получается — критика идёт со всех сторон, и её всегда очень много.

– Кто, по-вашему, фаворит этого противостояния?

– Здесь пятьдесят на пятьдесят. Я не вижу явного фаворита. Всё решат детали: кто в каком состоянии, как команды подойдут к матчу, – сказал Шевченко.

Полуфинальный матч плей-офф отбора к ЧМ-2026 между сборными Украины и Швеции состоится 26 марта 2026 года. Встреча пройдёт в испанской Валенсии на стадионе «Эстадио Сьютат де Валенсия».

Победитель этого матча 31 марта сыграет в финале плей-офф с сильнейшим в паре Польша — Албания.

Напомним, что на групповом этапе квалификации сборная Швеции заняла последнее место в квартете со Швейцарией, Косово и Словенией, набрав 2 очка в 6 матчах.