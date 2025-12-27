Стало известно, где может продолжить карьеру Артём Довбик

Будущее Артёма Довбика в «Роме» может измениться уже в зимнее трансферное окно. Как сообщает инсайдер Маттео Морретто, римский клуб рассматривает варианты расставания с украинским нападающим в январе.

По его данным, форварда предложили нескольким клубам испанской Ла Лиги. Этот чемпионат хорошо знаком Довбику: в сезоне-2023/24 он выступал за «Жирону».

При этом контракт украинского футболиста с «Ромой» действует до лета 2029 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около € 20 млн.

В текущем сезоне Довбик провёл 14 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»