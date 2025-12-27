Скидки
18:00 Мск
«Не знал, что способен на такое». Доргу — о первом голе за «МЮ»

Датский крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Патрик Доргу прокомментировал свой победный гол в ворота «Ньюкасла» (1:0) в домашнем матче 18-го тура чемпионата Англии.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Доргу – 24'    

«Хороший удар получился. Не знал, что способен на такое, но был очень рад забить свой первый гол на этом стадионе. Это было потрясающе. Просто применил, что советовал мне тренер для уверенности и прочего. Думаю, сегодня я хорошо справился. Просто увидел мяч, как он опускается, и ударил. Я отрабатывал это на тренировках, так что думаю, это мне помогло», — приводит слова Доргу Sky Sports.

В текущем сезоне датчанин провёл за «МЮ» 18 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт один гол и две результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение Доргу с манкунианцами рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

