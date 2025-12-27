Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никола Скира сообщил, какой клуб хочет подписать Марио Балотелли

Никола Скира сообщил, какой клуб хочет подписать Марио Балотелли
Комментарии

Итальянский форвард Марио Балотелли может продолжить карьеру в Объединённых Арабских Эмиратах. Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб «Аль-Иттифак» проявляет интерес к 35-летнему футболисту.

По информации источника, эмиратский клуб готов предложить нападающему контракт до 2028 года и планирует убедить Балотелли присоединиться к команде.

Напомним, Марио Балотелли покинул «Дженоа» в начале июля 2025 года и в настоящий момент остаётся свободным агентом. В минувшем сезоне он провёл 6 матчей, сыграв в сумме 56 минут и заработав 2 жёлтые карточки. До итальянского клуба он играл за турецкий «Адана Демирспор» и ряд других команд.

Балотелли взорвал петарду в раздевалке «Аданы»

Материалы по теме
Рюдигер планирует переход в Саудовскую Аравию после завершения контракта с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android