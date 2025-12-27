Никола Скира сообщил, какой клуб хочет подписать Марио Балотелли

Итальянский форвард Марио Балотелли может продолжить карьеру в Объединённых Арабских Эмиратах. Как сообщает инсайдер Николо Скира, клуб «Аль-Иттифак» проявляет интерес к 35-летнему футболисту.

По информации источника, эмиратский клуб готов предложить нападающему контракт до 2028 года и планирует убедить Балотелли присоединиться к команде.

Напомним, Марио Балотелли покинул «Дженоа» в начале июля 2025 года и в настоящий момент остаётся свободным агентом. В минувшем сезоне он провёл 6 матчей, сыграв в сумме 56 минут и заработав 2 жёлтые карточки. До итальянского клуба он играл за турецкий «Адана Демирспор» и ряд других команд.

