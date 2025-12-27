Лионель Месси может вернуться в «Барселону» в новом статусе — El Nacional

Лионель Месси может вернуться в «Барселону», но уже не в роли игрока, сообщает El Nacional. В каталонском клубе обсуждается возможность привлечь аргентинца к работе в руководстве после завершения его игровой карьеры.

Месси провёл в «Барселоне» 17 лет (2003–2021), став настоящей легендой клуба. За это время он забил 672 гола в 778 матчах, выиграл 35 трофеев, включая 10 титулов Ла Лиги и четыре Лиги чемпионов, а также множество других наград.

В то же время сам футболист недавно продлил контракт с «Интер Майами», где продолжает выступать на высшем уровне. На данный момент его участие в грядущем чемпионате мира по футболу 2026 остаётся под вопросом.

