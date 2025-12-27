Скидки
Слот выразил поддержку семье Диогу Жоты перед встречей с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился личными мыслями в преддверии ближайшего матча, затронув тему трагической утраты Диогу Жоты.

«Накануне матча я прежде всего думаю о семье Диогу Жоты, для них это будет первое Рождество без него. Не мне говорить, где им искать утешение, если оно вообще возможно, но я могу лишь надеяться, что чувство любви и тепла, которое Диогу до сих пор вызывает у людей, принесёт им хоть немного облегчения.

Ощущение утраты, разумеется, будет особенно сильным в субботу, ведь это будет первая встреча двух английских команд Диогу после его трагического ухода. Как и мы, в «Вулверхэмптоне» были глубоко потрясены потерей такого особенного футболиста и человека, поэтому мои мысли по-прежнему с ними», — приводит слова Слота пресс-служба клуба.

Жота начал свою карьеру в АПЛ в «Вулверхэмптоне», куда перешёл из мадридского «Атлетико» в 2018 году за € 14 млн. В составе «волков» он провёл 131 матч, забив 44 гола и отдав 19 результативных передач. В сентябре 2020 года Жота подписал контракт с «Ливерпулем». За время, проведённое в «Ливерпуле», он сыграл 182 встречи, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач.

Матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» состоится 27 декабря на стадионе «Энфилд».

