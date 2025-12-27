Скидки
Главная Футбол Новости

«Реал» хочет вернуть Зидана, убедив его отказаться от работы в сборной Франции — источник

Флорентино Перес нацелен на возвращение Зинедина Зидана в «Реал», сообщает популярный аккаунт RMadrid actu в Х со ссылкой на источники, близкие к клубу.

По имеющейся информации, президент «Реала» решительно настроен вернуть Зидана на тренерский пост мадридцев.

Отмечается, что руководство клуба рассчитывает убедить французского специалиста отказаться от возможного предварительного контракта со сборной Франции.

План «Реала» — видеть Зидана во главе команды в сезоне 2026 года.

Ранее сообщалось, что Зидан должен стать следующим тренером сборной Франции и сменить на этом посту Дидье Дешама, который покинет команду после чемпионата мира 2026.

Также различные источники сообщают, что положение нынешнего рулевого мадридцев Хаби Алонсо остаётся подвешенным на фоне нестабильной игры команды. Авторитетные испанские СМИ писали, что он может быть уволен в ближайшее время.

Напомним, Зидан в качестве главного тренера «Реала» выиграл с клубом три Лиги чемпионов подряд.

Представители «Реала» почтили память Диогу Жоты на «Энфилде»

