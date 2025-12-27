Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уганда — Танзания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

27 декабря главные новости спорта, хоккей, футбол, UFC, молодежный чемпионат мира, кубок Африки, баскетбол, НБА

«МЮ» обыграл «Ньюкасл», Канада победила Чехию на МЧМ. Главное к утру
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче 18-го тура АПЛ, сборная Канады оказалась сильнее Чехии во встрече молодёжного чемпионата мира по хоккею, Марокко и Мали сыграли вничью на Кубке Африки. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом победил «Ньюкасл» в 18-м туре АПЛ.
  2. Канада обыграла Чехию на молодёжном ЧМ в матче с 12 шайбами.
  3. Сборные Марокко и Мали сыграли вничью в матче Кубка Африки.
  4. Сборная США с победы стартовала на молодёжном ЧМ, уверенно одолев Германию.
  5. Сборная Финляндии уверенно обыграла Данию на молодёжном чемпионате мира по хоккею.
  6. Появились новые подробности по делу Роману Абрамовича о продаже «Челси».
  7. Один из лидеров «Лейкерс» пропустит около месяца из-за травмы.
  8. Сборная Швеции одержала победу над Словакией в стартовом матче МЧМ-2026.
  9. Мовсара Евлоева могли уволить из UFC — источник.
  10. Левандовски: я ошибался, думая, что в сборной Польши игроки будут на уровне моих клубов.

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-события субботы: «Челси» — «Вилла», Чехия против Канады на МЧМ, бокс и волейбол
Топ-события субботы: «Челси» — «Вилла», Чехия против Канады на МЧМ, бокс и волейбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android