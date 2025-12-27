«МЮ» обыграл «Ньюкасл», Канада победила Чехию на МЧМ. Главное к утру
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в матче 18-го тура АПЛ, сборная Канады оказалась сильнее Чехии во встрече молодёжного чемпионата мира по хоккею, Марокко и Мали сыграли вничью на Кубке Африки. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом победил «Ньюкасл» в 18-м туре АПЛ.
- Канада обыграла Чехию на молодёжном ЧМ в матче с 12 шайбами.
- Сборные Марокко и Мали сыграли вничью в матче Кубка Африки.
- Сборная США с победы стартовала на молодёжном ЧМ, уверенно одолев Германию.
- Сборная Финляндии уверенно обыграла Данию на молодёжном чемпионате мира по хоккею.
- Появились новые подробности по делу Роману Абрамовича о продаже «Челси».
- Один из лидеров «Лейкерс» пропустит около месяца из-за травмы.
- Сборная Швеции одержала победу над Словакией в стартовом матче МЧМ-2026.
- Мовсара Евлоева могли уволить из UFC — источник.
- Левандовски: я ошибался, думая, что в сборной Польши игроки будут на уровне моих клубов.
