Уганда — Танзания. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Игорь Корнеев определил фаворита в матче «Аталанта» — «Интер»

Игорь Корнеев определил фаворита в матче «Аталанта» — «Интер»
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев высказался о фаворите в матче 17-го тура Серии А «Аталанта» — «Интер». Встреча состоится в итальянском городе Бергамо 28 декабря и начнётся в 22:45 мск.

Италия — Серия А . 17-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Интер М
Милан
«В Италии большая плотность. Первые пять команд идут рядом. «Аталанта» в середине таблицы. В этом матче «Интер» большой фаворит. Посмотрите, сколько они забивают. Считаю, что «Аталанте» может помочь только родное поле», — сказал Игорь Корнеев в эфире «Матч ТВ».

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 33 очками в активе, «Аталанта» располагается на девятой строчке с 22 очками.

Новости. Футбол
