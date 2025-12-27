Игорь Корнеев: слабо верится, что «Ювентус» — гранд

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев высказался о нынешнем положении «Ювентуса», отметив, что результаты последних лет заставляют сомневаться в привычном статусе туринского клуба.

«На сегодняшний день с учётом результатов последних лет очень слабо верится, что «Ювентус» гранд, но он всё же им остаётся», — сказал Игорь Корнеев в эфире «Матч ТВ».

27 декабря «Ювентус» в выездном матче 17‑го тура Серии А сыграет с «Пизой». Встреча начнётся в 22:45 мск.

Туринский клуб набрал 29 очков в 16 играх итальянского чемпионата и занимает в турнирной таблице лиги пятое место, уступая лидирующему «Интеру» четыре очка при лишнем сыгранном матче.