Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уганда — Танзания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Корнеев: слабо верится, что «Ювентус» — гранд

Игорь Корнеев: слабо верится, что «Ювентус» — гранд
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев высказался о нынешнем положении «Ювентуса», отметив, что результаты последних лет заставляют сомневаться в привычном статусе туринского клуба.

Италия — Серия А . 17-й тур
27 декабря 2025, суббота. 22:45 МСК
Пиза
Пиза
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На сегодняшний день с учётом результатов последних лет очень слабо верится, что «Ювентус» гранд, но он всё же им остаётся», — сказал Игорь Корнеев в эфире «Матч ТВ».

27 декабря «Ювентус» в выездном матче 17‑го тура Серии А сыграет с «Пизой». Встреча начнётся в 22:45 мск.

Туринский клуб набрал 29 очков в 16 играх итальянского чемпионата и занимает в турнирной таблице лиги пятое место, уступая лидирующему «Интеру» четыре очка при лишнем сыгранном матче.

Материалы по теме
Топ-события субботы: «Челси» — «Вилла», Чехия против Канады на МЧМ, бокс и волейбол Топ-события субботы: «Челси» — «Вилла», Чехия против Канады на МЧМ, бокс и волейбол
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android