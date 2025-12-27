Скидки
Уганда — Танзания. Прямая трансляция
«Это страховочный игрок». Гришин — о полузащитнике «Спартака» Зобнине

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал решение «Спартака» продлить контракт с полузащитником Романом Зобниным.

«Это страховочный игрок. Он выходит на все позиции, когда у «Спартака» кого‑то не хватает. В последние два года он не играет в основном составе. Поэтому контракт с ним на один год, чтобы страховать позиции. Для меня это подписание 50 на 50. Он хороший футболист, но на подмене. В некоторых матчах он почти вообще не играет. Скорее всего, он пошёл на понижение зарплаты. Если его оставили только «держать раздевалку», это глупо», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

В пятницу «Спартак» объявил о продлении контракта с 31-летним Зобниным до 2027 года. Полузащитник выступает за клуб с 2016 года, став чемпионом России и обладателем Кубка страны. В текущем сезоне он провёл 19 матчей и забил один мяч.

