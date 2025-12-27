Скидки
Тренер «Арсенала» Артета рассказал о сроках восстановления после травмы Кая Хаверца

Тренер «Арсенала» Артета рассказал о сроках восстановления после травмы Кая Хаверца
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о примерных сроках восстановления немецкого нападающего клуба Кая Хаверца.

«Думаю, речь идёт о днях, если не о неделях. Посмотрим на следующем этапе, как Хаверц отреагирует на восстановление. Это игрок, которого нам очень не хватало, футболист, выводящий команду на другой уровень. Поэтому я действительно рад, что он вернётся совсем скоро», — приводит слова испанского тренера Reuters.

Напомним, Кай Хаверц получил травму колена в матче 1-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

