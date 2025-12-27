Президент РФС Дюков: решение остаться в УЕФА было правильным

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что сохранение членства в УЕФА было верным стратегическим решением для российского футбола.

«Три года назад мы обсуждали переход в Азию. Но, если вы помните, ключевым моментом было решение ФИФА о нашем отстранении. Снятия этого решения мы не получили, поэтому спустя три года могу сказать, что переход в Азию оказался бы бессмысленным. Мы потратили кучу времени на бумажную работу, но не добились бы практической пользы. Решение остаться в УЕФА было правильным», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Забирай iPhone 17 — лучший подарок на НГ! ИГРАТЬ