Левандовски подтвердил, что «Барселона» просила его не забивать голы

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски подтвердил информацию, что «Барселона» просила его меньше забивать в конце сезона-2022/2023, чтобы не выплачивать «Баварии» бонусы за его переход. Ранее эта ситуация описывалась в книге «Левандовски: Настоящий».

«Есть вещи, о которых я не хочу говорить. Уважаю «Барселону» и всех, кто там работает. Я был в курсе ситуации в клубе. Многое нужно было делать на благо клуба.

В общем, это была бонусная выплата. В тот момент «Барса» рассчитывала на каждый евро. Это было немаловажно. Для меня подобная ситуация ничего не изменила, у меня не было с этим проблем, но я всё время думал, стоит ли мне забивать или нет», — приводит слова Левандовского Sport.es со ссылкой на YouTube-канале Rymanowski Live.

