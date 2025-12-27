Скидки
20:30 Мск
«Ковентри Сити» Фрэнка Лэмпарда повторил достижение «Вулверхэмптона» в Чемпионшипе

В матче 23-го тура Чемпионшипа «Ковентри Сити» обыграл «Суонси» со счётом 1:0. Данный результат позволил команде набрать 51 очко в нынешнем розыгрыше лиги. К середине сезона в активе клуба также 54 забитых мяча.

Англия — Чемпионшип . 23-й тур
26 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Окончен
1 : 0
Суонси Сити
Суонси
1:0 Мэйсон-Кларк – 44'    

По информации статистического портала Opta, подопечные Фрэнка Лэмпарда стали лишь второй командой в истории турнира, достигшей отметки в 50 очков и 50 голов к середине сезона. Ранее это достижение покорялось только «Вулверхэмптону» в сезоне-2008/2009.

47-летний специалист возглавил «Ковентри Сити» в ноябре 2024 года. С момента назначения команда провела 55 официальных встреч. Статистика выступлений включает 31 победу, 10 ничьих и 14 поражений. За успехи в ноябре Лэмпард был признан лучшим тренером месяца во втором по значимости дивизионе Англии.

Сейчас преимущество лидера над ближайшим преследователем в турнирной таблице составляет восемь очков. Следующую игру команда проведёт 29 декабря. В рамках очередного тура «Ковентри Сити» сыграет с «Ипсвич Таун» на своём поле.

