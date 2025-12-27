Скидки
Главная Футбол Новости

«Готовы к большему». Криштиану Роналду — перед матчем «Аль-Насра»

«Готовы к большему». Криштиану Роналду — перед матчем «Аль-Насра»
Комментарии

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду лаконично высказался в преддверии матча своего клуба в чемпионате Саудовской Аравии. В субботу, 27 декабря, команда португальца встретится с клубом «Аль-Охдуд». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 11-й тур
27 декабря 2025, суббота. 17:50 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Охдуд
Наджран
«Готовы к большему», — подписал фотографию с тренировки «Аль-Насра» Криштиану Роналду в соцсети X.

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» одержал девять побед в девяти встречах. Команда занимает первое место в турнирной таблице с 27 очками из 27 возможных. Отрыв от «Аль-Хиляля», располагающегося на второй строчке, при игре в запасе составляет одно очко.

Материалы по теме
«Я живу, чтобы побеждать»: 50 мощных цитат Роналду, которые заряжают на успех «Я живу, чтобы побеждать»: 50 мощных цитат Роналду, которые заряжают на успех
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Новости. Футбол
