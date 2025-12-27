«Готовы к большему». Криштиану Роналду — перед матчем «Аль-Насра»

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду лаконично высказался в преддверии матча своего клуба в чемпионате Саудовской Аравии. В субботу, 27 декабря, команда португальца встретится с клубом «Аль-Охдуд». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд).

«Готовы к большему», — подписал фотографию с тренировки «Аль-Насра» Криштиану Роналду в соцсети X.

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» одержал девять побед в девяти встречах. Команда занимает первое место в турнирной таблице с 27 очками из 27 возможных. Отрыв от «Аль-Хиляля», располагающегося на второй строчке, при игре в запасе составляет одно очко.