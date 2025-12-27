Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уганда — Танзания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 17-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 17-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 27 декабря, стартует 17-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 17-го тура Серии А (время — московское):

27 декабря, суббота:

14:30. «Парма» — «Фиорентина»;
17:00. «Торино» — «Кальяри»;
17:00. «Лечче» — «Комо»;
20:00. «Удинезе» — «Лацио»;
22:45. «Пиза» — «Ювентус».

28 декабря, воскресенье:

14:30. «Милан» — «Верона»;
17:00. «Кремонезе» — «Наполи»;
20:00. «Болонья» — «Сассуоло»;
22:45. «Аталанта» — «Интер» М.

29 декабря, понедельник:

22:45. «Рома» — «Дженоа».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 33 очка за 15 матчей. На втором месте расположился «Милан» с 32 очками. На третьей строчке турнирной таблицы «Наполи», у которого 31 очко после 15 туров.

Календарь матчей Серии А
Турнирная таблица Серии А
Материалы по теме
«Нам нужно было забить раньше». Мхитарян — о матче «Интера» с «Болоньей» в Суперкубке
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android