Расписание матчей 17-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 27 декабря, стартует 17-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 17-го тура Серии А (время — московское):

27 декабря, суббота:

14:30. «Парма» — «Фиорентина»;

17:00. «Торино» — «Кальяри»;

17:00. «Лечче» — «Комо»;

20:00. «Удинезе» — «Лацио»;

22:45. «Пиза» — «Ювентус».

28 декабря, воскресенье:

14:30. «Милан» — «Верона»;

17:00. «Кремонезе» — «Наполи»;

20:00. «Болонья» — «Сассуоло»;

22:45. «Аталанта» — «Интер» М.

29 декабря, понедельник:

22:45. «Рома» — «Дженоа».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 33 очка за 15 матчей. На втором месте расположился «Милан» с 32 очками. На третьей строчке турнирной таблицы «Наполи», у которого 31 очко после 15 туров.