Расписание матчей 17-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 27 декабря, стартует 17-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 17-го тура Серии А (время — московское):
27 декабря, суббота:
14:30. «Парма» — «Фиорентина»;
17:00. «Торино» — «Кальяри»;
17:00. «Лечче» — «Комо»;
20:00. «Удинезе» — «Лацио»;
22:45. «Пиза» — «Ювентус».
28 декабря, воскресенье:
14:30. «Милан» — «Верона»;
17:00. «Кремонезе» — «Наполи»;
20:00. «Болонья» — «Сассуоло»;
22:45. «Аталанта» — «Интер» М.
29 декабря, понедельник:
22:45. «Рома» — «Дженоа».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 33 очка за 15 матчей. На втором месте расположился «Милан» с 32 очками. На третьей строчке турнирной таблицы «Наполи», у которого 31 очко после 15 туров.