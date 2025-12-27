Левандовски отреагировал на слухи о желании Хави убрать его из «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски ответил, правда ли, что бывший главный тренер сине-гранатовых Хави хотел продать его. Польский футболист перешёл в каталонский клуб при 45-летнем специалисте в 2022 году.

«Позже, да… Позже. Но не знаю. Я отношусь к таким вещам с отстранённостью. Когда кто-то что-то говорит, не всегда принимаю это за правду. Иначе я бы сошёл с ума», — приводит слова Левандовского Barca Universal со ссылкой на YouTube-канале Rymanowski Live.

За период игры в «Барселоне» нападающий принял участие в 165 матчах во всех турнирах, в которых отметился 109 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

