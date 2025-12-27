Стало известно, что препятствует возможному переходу Дисаси в «Барселону»

«Барселона» рассматривает вариант с подписанием защитника «Челси» Акселя Дисаси в качестве замены для Андреаса Кристенсена, частично порвавшего крестообразные связки. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, французский футболист может стать для сине-гранатовых хорошим вариантом со спортивной точки зрения, однако его потенциальное подписание может осложниться финансовой ситуацией в каталонском клубе.

Подчёркивается, что «Барселона» по-прежнему ожидает одобрения Ла Лиги для возвращения к правилу 1:1, в связи с чем маловероятно, что она сможет осуществить трансфер или взять в аренду Дисаси, имеющего высокую зарплату.

