Расписание матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 27 декабря

Сегодня, 27 декабря, состоятся четыре матча Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Кубка Африки на 27 декабря (время — московское):
15:30. Бенин — Ботсвана;
18:00. Сенегал — ДР Конго;
20:30. Уганда — Танзания;
23:00. Нигерия — Тунис.
Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.