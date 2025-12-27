«Боялся, что ты меня убьёшь». Бубнов рассказал, как опекал Руди Фёллера в матче с ФРГ

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился воспоминаниями, как опекал нападающего сборной Германии Руди Фёллера. Товарищеский матч СССР — ФРГ состоялся в Москве 28 августа 1985 года и завершился победой хозяев поля со счётом 1:0.

«Я недавно прочитал, есть на YouTube видео, и там написано: «Как Бубнов убил Фёллера». Понимаешь? И там показывают. Когда с ними играли, у меня персональное задание было выключить Фёллера. Ну, это чемпион мира, великий футболист. Играл на таком уровне. Ну, красавец, он действительно очень сильный форвард. И против него очень тяжело было играть в том смысле, что он всё время двигался, не просто двигался, там у них наиграно было. Он показывает сюда, а ему сюда даёт, а он знает, что нужно туда. Резко сюда, а защитник же должен как-то реагировать.

Я потом его раскусил. Понимаете? Он потом стал смеяться, говорит: «Молодец, раскусил наш манёвр, да?» Вот. И он сумел от меня отскочить, ложное движение сделал и отскочил туда, в середину поля, чтоб принять мяч, потому что так я всё время его накрывал, понимаешь, и у него ничего не получалось.

Он отскочил, а я стартанул за ним. И в момент приёма мяча в мяч как резко пошёл, блин, да, и сыграл в мяч, а судья рядом был, и он аж напугался и подлетел, как прыгнул так, заорал, понимаешь. Вот, упал, блин, там все прибежали, игру остановили, ну, правда, этих врачи, по-моему, не выбегали. Все подошли: «Фёллера убил, Бубнов». Я спокойно так судье говорю: «Вы чего, там ничего не было, я же в мяч играл. Вот посмотрите, мяч сюда, я даже хотел атаку начать, туда пойти».

Потом, когда момент закончился, я с ним снова один в один, в другом месте игра, он мне говорит, типа, извини, по-английски ну я чуть понимал, извини, говорит, там ничего не было, ты чисто сыграл, я, говорит, просто напугался, боялся, что ты меня действительно убьёшь», — поделился Бубнов в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».