Сенегал — ДР Конго: онлайн-трансляция матча Кубка африканских наций начнётся в 18:00 мск

Сегодня, 27 декабря, состоится матч 2-го тура группы D Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Сенегала и ДР Конго. Команды будут играть на стадионе «Стад Ибн-Батута» (Марокко). Начало встречи — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.